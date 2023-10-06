Рагинец (Петренко) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагинец (Петренко) Елена Петровна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.05.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1889

Отец: Петренко Петр Потапович

Мать: Петренко Анастасия Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.05.1911

Муж: Рагинец Михаил Иосифович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.04.1918

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Рагинец Михаил Иосифович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.11.1919

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Рагинец Михаил Иосифович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.12.1919

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Рагинец Михаил Иосифович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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