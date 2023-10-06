Рагинец (Петренко) Елена Петровна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения17.05.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1889
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.05.1911
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.04.1918
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Рагинец Михаил Иосифович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.11.1919
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Рагинец Михаил Иосифович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.12.1919
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Рагинец Михаил Иосифович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно