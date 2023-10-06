Рагинец Михаил Иосифович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения23.05.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1881
Отец: Рагинец Иосиф Васильевич
Мать: Рагинец Мария Титовна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.05.1908
Жена: Рагинец Ксения Артемовна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.05.1911
Жена: Рагинец Елена Петровна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.04.1918
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Рагинец Елена Петровна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.11.1919
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Рагинец Елена Петровна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.12.1919
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Рагинец Елена Петровна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно