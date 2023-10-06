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Рагинец Михаил Иосифович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.05.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1881

Отец: Рагинец Иосиф Васильевич

Мать: Рагинец Мария Титовна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.05.1908

Жена: Рагинец Ксения Артемовна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.05.1911

Жена: Рагинец Елена Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.04.1918

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Рагинец Елена Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.11.1919

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Рагинец Елена Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.12.1919

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Рагинец Елена Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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