Петренко Григорий Патапиевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения10.01.1836
Дата смерти03.01.1911
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1836
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1854
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1856
Дочь: Зеновия Григорьевна
Мать ребёнка: Петренко Екатерина Адриановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1867
Дочь: Петренко Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Петренко Екатерина Адриановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.04.1869
Дочь: Петренко Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Петренко Екатерина Адриановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1874
Сын: Петренко Федот Григорьевич
Мать ребёнка: Петренко Мария Елисеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.07.1876
Дочь: Щербак Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Петренко Мария Елисеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.06.1879
Дочь: Базилевич Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Петренко Мария Елисеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1881
Сын: Петренко Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Петренко Мария Елисеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1885
Сын: Петренко Архипп Григорьевич
Мать ребёнка: Петренко Мария Елисеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петренко Мария Елисеевна
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
03.01.1911
Харьковская губерния, Российская империя