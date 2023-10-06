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Петренко Григорий Патапиевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.01.1836

Дата смерти

03.01.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1836

Отец: Петренко Патапий Евстратьевич

Мать: Петренко Мария Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1854

Жена: Петренко Екатерина Адриановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1856

Дочь: Зеновия Григорьевна

Мать ребёнка: Петренко Екатерина Адриановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1867

Дочь: Петренко Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Петренко Екатерина Адриановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.04.1869

Дочь: Петренко Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Петренко Екатерина Адриановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1874

Сын: Петренко Федот Григорьевич

Мать ребёнка: Петренко Мария Елисеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.07.1876

Дочь: Щербак Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Петренко Мария Елисеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.06.1879

Дочь: Базилевич Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Петренко Мария Елисеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1881

Сын: Петренко Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Петренко Мария Елисеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1885

Сын: Петренко Архипп Григорьевич

Мать ребёнка: Петренко Мария Елисеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петренко Мария Елисеевна

Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
03.01.1911
Харьковская губерния, Российская империя
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