Базилевич (Петренко) Марфа Григорьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения27.06.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1879
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.05.1900
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.06.1903
Отец ребёнка: Базилевич Аким Аврамович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1906
Дочь: Ксения Акимовна
Отец ребёнка: Базилевич Аким Аврамович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1908
Дочь: Базилевич Варвара Акимовна
Отец ребёнка: Базилевич Аким Аврамович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно