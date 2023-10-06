Базилевич (Петренко) Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базилевич (Петренко) Марфа Григорьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.06.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1879

Отец: Петренко Григорий Патапиевич

Мать: Петренко Мария Елисеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.05.1900

Муж: Базилевич Аким Аврамович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.06.1903

Сын: Базилевич Петр Акимович

Отец ребёнка: Базилевич Аким Аврамович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1906

Дочь: Ксения Акимовна

Отец ребёнка: Базилевич Аким Аврамович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1908

Дочь: Базилевич Варвара Акимовна

Отец ребёнка: Базилевич Аким Аврамович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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