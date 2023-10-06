Петренко Мария Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Мария Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1874

Сын: Петренко Федот Григорьевич

Отец ребёнка: Петренко Григорий Патапиевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.07.1876

Дочь: Щербак Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Петренко Григорий Патапиевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.06.1879

Дочь: Базилевич Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Петренко Григорий Патапиевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1881

Сын: Петренко Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Петренко Григорий Патапиевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1885

Сын: Петренко Архипп Григорьевич

Отец ребёнка: Петренко Григорий Патапиевич

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петренко Григорий Патапиевич

Смерть
Неизвестно
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