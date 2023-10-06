Петренко Мария Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.03.1874
Сын: Петренко Федот Григорьевич
Отец ребёнка: Петренко Григорий Патапиевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.07.1876
Дочь: Щербак Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Петренко Григорий Патапиевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.06.1879
Дочь: Базилевич Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Петренко Григорий Патапиевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1881
Сын: Петренко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Петренко Григорий Патапиевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1885
Сын: Петренко Архипп Григорьевич
Отец ребёнка: Петренко Григорий Патапиевич
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно