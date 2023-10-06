Щербак (Петренко) Елена Григорьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения12.07.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1876
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.05.1896
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.03.1910
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Щербак Михаил Иванович
Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно