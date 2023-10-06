Щербак (Петренко) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак (Петренко) Елена Григорьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

12.07.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1876

Отец: Петренко Григорий Патапиевич

Мать: Петренко Мария Елисеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.05.1896

Муж: Щербак Михаил Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.03.1910

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Щербак Михаил Иванович

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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