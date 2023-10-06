Петренко (Гоголь) Екатерина Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко (Гоголь) Екатерина Адриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

14.08.1872

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Гоголь Адриан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1854

Муж: Петренко Григорий Патапиевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1856

Дочь: Зеновия Григорьевна

Отец ребёнка: Петренко Григорий Патапиевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1867

Дочь: Петренко Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Петренко Григорий Патапиевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.04.1869

Дочь: Петренко Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Петренко Григорий Патапиевич

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
14.08.1872
Харьковская губерния, Российская империя
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