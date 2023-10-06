Петренко (Гоголь) Екатерина Адриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти14.08.1872
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Гоголь Адриан
Бракосочетание
24.01.1854
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1856
Дочь: Зеновия Григорьевна
Отец ребёнка: Петренко Григорий Патапиевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1867
Дочь: Петренко Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Петренко Григорий Патапиевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.04.1869
Дочь: Петренко Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Петренко Григорий Патапиевич
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
14.08.1872
Харьковская губерния, Российская империя