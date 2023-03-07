Рычкова (Карандышева) Агафья Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 01.01.1889 и 31.12.1890
Дата смертиМежду 01.01.1929 и 31.12.1930
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 01.01.1889 и 31.12.1890
Отец: Карандышев Григорий Павлович
Мать: Карандышева Ксения
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Карандышева Лукерья Федоровна
Отец ребёнка: Рычков Федор Евгеньевич
Рождение ребёнка
04.11.1911
Дочь: Глушенкова Устинья Федоровна
Отец ребёнка: Рычков Федор Евгеньевич
Рождение ребёнка
12.08.1912
Отец ребёнка: Рычков Федор Евгеньевич
Рождение ребёнка
?.02.1918
Дочь: Горелкина Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Рычков Федор Евгеньевич
Рождение ребёнка
25.01.1920
Дочь: Рычкова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Рычков Федор Евгеньевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Терентьева Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Рычков Федор Евгеньевич
Рождение ребёнка
Между 01.01.1922 и 26.10.1924
Дочь: Рычкова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Рычков Федор Евгеньевич
Рождение ребёнка
11.06.1925
Дочь: Лисовая Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Рычков Федор Евгеньевич
Рождение ребёнка
Между 26.04.1926 и 07.03.1927
Отец ребёнка: Рычков Федор Евгеньевич
Рождение ребёнка
05.01.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рычков Федор Евгеньевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 01.01.1929 и 31.12.1930
Причина смерти: простудилась в поезде