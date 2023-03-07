Рычкова (Карандышева) Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова (Карандышева) Агафья Григорьевна

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Место рождения

Карандашово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Между 01.01.1889 и 31.12.1890

Дата смерти

Между 01.01.1929 и 31.12.1930

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 01.01.1889 и 31.12.1890

Отец: Карандышев Григорий Павлович

Мать: Карандышева Ксения

Карандашово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Карандышева Лукерья Федоровна

Отец ребёнка: Рычков Федор Евгеньевич

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
04.11.1911

Дочь: Глушенкова Устинья Федоровна

Отец ребёнка: Рычков Федор Евгеньевич

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
12.08.1912

Сын: Рычков Василий Федорович

Отец ребёнка: Рычков Федор Евгеньевич

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
?.02.1918

Дочь: Горелкина Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Рычков Федор Евгеньевич

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
25.01.1920

Дочь: Рычкова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Рычков Федор Евгеньевич

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Терентьева Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Рычков Федор Евгеньевич

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Между 01.01.1922 и 26.10.1924

Дочь: Рычкова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Рычков Федор Евгеньевич

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
11.06.1925

Дочь: Лисовая Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Рычков Федор Евгеньевич

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Между 26.04.1926 и 07.03.1927

Сын: Рычков Иван Федорович

Отец ребёнка: Рычков Федор Евгеньевич

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рычков Федор Евгеньевич

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Федор Евгеньевич

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Между 01.01.1929 и 31.12.1930
Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Причина смерти: простудилась в поезде
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