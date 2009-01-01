Терентьева (Рычкова) Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерентьева (Рычкова) Ирина Федоровна

Терентьева (Рычкова) Ирина Федоровна

avatar

Место рождения

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Между 01.01.2009 и 28.02.2009

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

Между 1889 и 1890 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Рычков Федор Евгеньевич

Мать: Рычкова Агафья Григорьевна

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терентьев Аверьян

Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терентьев Аверьян

Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терентьев Аверьян

Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентьев Аверьян

Место жительства
Неизвестно
Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терентьев Аверьян

Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Между 01.01.2009 и 28.02.2009
Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Причина смерти: старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close