Терентьева (Рычкова) Ирина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиМежду 01.01.2009 и 28.02.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентьев Аверьян
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Между 01.01.2009 и 28.02.2009
Причина смерти: старость