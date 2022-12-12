Карандышева Ксения
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 01.01.1889 и 31.12.1890
Дочь: Рычкова Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Карандышев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карандышев Григорий Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карандышева Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Карандышев Григорий Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно