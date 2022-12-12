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Карандышева Ксения

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Место рождения

Карандашово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Карандашово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Между 01.01.1889 и 31.12.1890

Дочь: Рычкова Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Карандышев Григорий Павлович

Карандашово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карандышев брат Агафьи

Отец ребёнка: Карандышев Григорий Павлович

Карандашово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карандышева Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Карандышев Григорий Павлович

Карандашово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Карандашово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Карандашово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
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