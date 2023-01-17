Рычков Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения12.08.1912
Дата смертиС 10.07.1994 по 31.07.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912
Рождение ребёнка
24.04.1950
Рождение ребёнка
06.04.1952
Рождение ребёнка
18.01.1954
Рождение ребёнка
29.03.1956
Рождение ребёнка
03.08.1957
Рождение ребёнка
27.12.1961
Мать ребёнка: Рычкова Анна Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рычкова Анна Семеновна
Смерть
С 10.07.1994 по 31.07.1994