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Рычков Василий Федорович

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Место рождения

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

12.08.1912

Дата смерти

С 10.07.1994 по 31.07.1994

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Между 1889 и 1890 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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1961 г.р.

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912

Отец: Рычков Федор Евгеньевич

Мать: Рычкова Агафья Григорьевна

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рычкова Анна Семеновна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рычкова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
18.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рычкова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
29.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рычкова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
03.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рычкова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
27.12.1961

Сын: Рычков Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Рычкова Анна Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Анна Семеновна

Смерть
С 10.07.1994 по 31.07.1994
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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