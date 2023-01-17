деревня Карандашово, деревня Карандашово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Карандашово

Шумихинский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1302Карандышева (Гаранькина), д. каз.при рч. Каменке.12930108293292Часовня, торжок перед Троицею.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Каменная волость
883. Карандашева (Гарапькина), деревня бывшая государственная, при речке Каменке, дворов 115, жителей 672, тржк. перед св. Троицей.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Шумихинский район
98178Карандашоводеревня55°14'00"63°12'00"N-41-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Шумихинский муниципальный район, Сельское поселение Каменский сельсовет
37642416111д Карандашоводеревня
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