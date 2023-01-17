Карандышева (Рычкова) Лукерья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карандышева (Рычкова) Лукерья Федоровна

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Место рождения

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Между 01.01.1950 и 31.12.1956

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Рычков Федор Евгеньевич

Мать: Рычкова Агафья Григорьевна

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Карандышев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Карандышев Михаил

Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карандышев Михаил

Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карандышев Михаил

Место жительства
Неизвестно
Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Между 01.01.1950 и 31.12.1956
Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Причина смерти: рак
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