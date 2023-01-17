Карандышева (Рычкова) Лукерья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиМежду 01.01.1950 и 31.12.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
1928
Сын: Карандышев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Карандышев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карандышев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карандышев Михаил
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 01.01.1950 и 31.12.1956
Причина смерти: рак