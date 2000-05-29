Глушенкова (Рычкова) Устинья Федоровна
Место рождения
Дата рождения04.11.1911
Дата смерти29.05.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1911
Бракосочетание
20.08.1938
Рождение ребёнка
22.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глушенков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Глушенкова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Глушенков Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
маляр
Смерть
29.05.2000
Причина смерти: старость