Глушенкова (Рычкова) Устинья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушенкова (Рычкова) Устинья Федоровна

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Место рождения

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

04.11.1911

Дата смерти

29.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1911

Отец: Рычков Федор Евгеньевич

Мать: Рычкова Агафья Григорьевна

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
20.08.1938

Муж: Глушенков Василий Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глушенков Василий Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Глушенкова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Глушенков Василий Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
маляр
Смерть
29.05.2000
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: старость
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