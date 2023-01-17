Лисовая (Рычкова) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисовая (Рычкова) Ольга Федоровна

Лисовая (Рычкова) Ольга Федоровна

avatar

Место рождения

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

11.06.1925

Дата смерти

08.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1925

Отец: Рычков Федор Евгеньевич

Мать: Рычкова Агафья Григорьевна

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
07.09.1967

Муж: Чирковский Михаил Степнович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1968

Сын: Лисовой младенец Михайлович

Отец ребёнка: Лисовой Василий

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисовой Василий

Работа или профессия
Неизвестно
заведующая детским садом
Смерть
08.06.1976
Причина смерти: самоубийство
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close