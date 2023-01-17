Лисовая (Рычкова) Ольга Федоровна
Место рождения
Дата рождения11.06.1925
Дата смерти08.06.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1925
Бракосочетание
07.09.1967
Рождение ребёнка
После 01.01.1968
Сын: Лисовой младенец Михайлович
Отец ребёнка: Лисовой Василий
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лисовой Василий
Работа или профессия
Неизвестно
заведующая детским садом
Смерть
08.06.1976
Причина смерти: самоубийство