Рычков Яков Федорович
Место рождения
Дата рождения05.01.1928
Дата смерти01.01.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.01.2024