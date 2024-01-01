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Рычков Яков Федорович

Место рождения

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

05.01.1928

Дата смерти

01.01.2024

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Между 1889 и 1890 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1928

Отец: Рычков Федор Евгеньевич

Мать: Рычкова (Карандышева) Агафья Григорьевна

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
31.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
01.01.2024

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