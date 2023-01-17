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Рычков Федор Евгеньевич

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Место рождения

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

05.01.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Рычков Евгений Павлович

Мать: Рычкова Мария Александровна

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Карандышева Лукерья Федоровна

Мать ребёнка: Рычкова Агафья Григорьевна

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
04.11.1911

Дочь: Глушенкова Устинья Федоровна

Мать ребёнка: Рычкова Агафья Григорьевна

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
12.08.1912

Сын: Рычков Василий Федорович

Мать ребёнка: Рычкова Агафья Григорьевна

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
?.02.1918

Дочь: Горелкина Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Рычкова Агафья Григорьевна

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
25.01.1920

Дочь: Рычкова Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Рычкова Агафья Григорьевна

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Терентьева Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Рычкова Агафья Григорьевна

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Между 01.01.1922 и 26.10.1924

Дочь: Рычкова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Рычкова Агафья Григорьевна

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
11.06.1925

Дочь: Лисовая Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Рычкова Агафья Григорьевна

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Между 26.04.1926 и 07.03.1927

Сын: Рычков Иван Федорович

Мать ребёнка: Рычкова Агафья Григорьевна

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рычкова Агафья Григорьевна

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Агафья Григорьевна

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Евдокия

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
05.01.1964
Шумиха, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Причина смерти: старость
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