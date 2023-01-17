Рычков Федор Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти05.01.1964
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Карандышева Лукерья Федоровна
Мать ребёнка: Рычкова Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
04.11.1911
Дочь: Глушенкова Устинья Федоровна
Мать ребёнка: Рычкова Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
12.08.1912
Мать ребёнка: Рычкова Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
?.02.1918
Дочь: Горелкина Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Рычкова Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
25.01.1920
Дочь: Рычкова Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Рычкова Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Терентьева Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Рычкова Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 01.01.1922 и 26.10.1924
Дочь: Рычкова Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Рычкова Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
11.06.1925
Дочь: Лисовая Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Рычкова Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 26.04.1926 и 07.03.1927
Мать ребёнка: Рычкова Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
05.01.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рычкова Агафья Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рычкова Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.01.1964
Причина смерти: старость