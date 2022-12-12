Рычкова (Костромитина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова (Костромитина) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костромитин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Рычков Федор Евгеньевич

Отец ребёнка: Рычков Евгений Павлович

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Рычков Ефим Евгеньевич

Отец ребёнка: Рычков Евгений Павлович

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рычкова Прасковья Евгеньевна

Отец ребёнка: Рычков Евгений Павлович

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трапезникова Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Рычков Евгений Павлович

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычков Степан Евгеньевич

Отец ребёнка: Рычков Евгений Павлович

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычков близнец Евгеньевич

Отец ребёнка: Рычков Евгений Павлович

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
был брат-близнец Степан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Евгений Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рычкова Евдокия Евгеньевна

Отец ребёнка: Рычков Евгений Павлович

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
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