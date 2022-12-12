Рычкова (Костромитина) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костромитин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Рычков Евгений Павлович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Рычков Евгений Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рычкова Прасковья Евгеньевна
Отец ребёнка: Рычков Евгений Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трапезникова Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Рычков Евгений Павлович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рычков Евгений Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рычков близнец Евгеньевич
Отец ребёнка: Рычков Евгений Павлович
был брат-близнец Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рычкова Евдокия Евгеньевна
Отец ребёнка: Рычков Евгений Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно