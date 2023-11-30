Трапезникова (Рычкова) Анна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трапезникова (Рычкова) Анна Евгеньевна

Место рождения

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рычков Евгений Павлович

Мать: Рычкова Мария Александровна

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трапезников Ананий

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трапезников Николай Ананьевич

Отец ребёнка: Трапезников Ананий

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трапезникова Матрена Ананьевна

Отец ребёнка: Трапезников Ананий

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трапезников Михаил Ананьевич

Отец ребёнка: Трапезников Ананий

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трапезников Ананий

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
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