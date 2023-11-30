Трапезникова (Рычкова) Анна Евгеньевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трапезников Ананий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трапезников Николай Ананьевич
Отец ребёнка: Трапезников Ананий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трапезникова Матрена Ананьевна
Отец ребёнка: Трапезников Ананий
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трапезников Михаил Ананьевич
Отец ребёнка: Трапезников Ананий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трапезников Ананий
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно