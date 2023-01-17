Рычков Ефим Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычков Ефим Евгеньевич

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Место рождения

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Рычков Евгений Павлович

Мать: Рычкова Мария Александровна

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова 2-я Ефима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рычкова Нина Ефима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рычкова 2-я Ефима

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Нина Ефима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рычкова 2-я Ефима

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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