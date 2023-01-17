Карандышев Григорий Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карандышев Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 01.01.1889 и 31.12.1890
Дочь: Рычкова Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Карандышева Ксения
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карандышева Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карандышева Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Карандышева Ксения
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно