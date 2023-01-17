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Карандышев Григорий Павлович

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Место рождения

Карандашово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карандышев Павел

Мать: не указана

Карандашово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Между 01.01.1889 и 31.12.1890

Дочь: Рычкова Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Карандышева Ксения

Карандашово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карандышев брат Агафьи

Мать ребёнка: Карандышева Ксения

Карандашово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карандышева Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Карандышева Ксения

Карандашово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Карандашово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Карандашово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
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