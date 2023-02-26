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Новиков Василий Анисимов

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Место рождения

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.01.1839

Дата смерти

06.11.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1839

Отец: Новиков Анисим Никитин

Мать: Новикова Наталия Васильева

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
1859

Жена: Новикова Любовь Константинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.08.1860

Сын: Новиков Андрей Васильев

Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1862

Дочь: Наталия Васильева

Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Сиротин (новиков Тож) Иван Васильев

Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Новиков Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова

Рождение ребёнка
25.08.1871

Дочь: Клюева Анна Васильева

Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова

д.Сиротина Пустошь Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1874

Сын: Новиков Григорий Васильев

Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова

сельцо Сиротино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1875

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова

д.Сиротина Пустошь Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1878

Сын: Новиков Алексей Васильев

Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1878

Дочь: Елизавета Васильева

Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1880

Дочь: ?

Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1884

Дочь: Александра Васильева

Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1895

Дочь: Агрипина Васильева

Мать ребёнка: Новикова Александра Феофанова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1895

Дочь: Ефросиния Васильева

Мать ребёнка: Новикова Александра Феофанова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Александра Феофанова

Смерть
06.11.1895
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Преображенском кладбище г.Поречья
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