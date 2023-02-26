Новиков Василий Анисимов
Место рожденияд.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.01.1839
Дата смерти06.11.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Новиков Анисим Никитин
Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова
Дочь: Наталия Васильева
Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова
Сын: Сиротин (новиков Тож) Иван Васильев
Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова
Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова
Дочь: Клюева Анна Васильева
Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова
Сын: Новиков Григорий Васильев
Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова
Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова
Дочь: Елизавета Васильева
Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова
Дочь: ?
Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова
Дочь: Александра Васильева
Мать ребёнка: Новикова Любовь Константинова
Дочь: Агрипина Васильева
Мать ребёнка: Новикова Александра Феофанова
Дочь: Ефросиния Васильева
Мать ребёнка: Новикова Александра Феофанова