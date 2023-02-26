Сиротин (Новиков тож) Иван Васильев
Место рожденияд.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1867
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1894
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Новикова Анастасия Ипатова
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1896
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1897
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Новикова Ефросиния Нилова
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1900
Сын: Новиков Пётр Иванов
Мать ребёнка: Новикова Ефросиния Нилова
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1902
Сын: Сиротин (новиков Тож) Владимир Иванов
Мать ребёнка: Новикова Ефросиния Нилова
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1909
Сын: Сиротин (новиков Тож) Иван с
Мать ребёнка: Новикова Ефросиния Нилова
д.Сиротина Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1912
Мать ребёнка: Новикова Ефросиния Нилова
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1915
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Новикова Ефросиния Нилова
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Новикова Ефросиния Нилова
д.Сиротина Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно