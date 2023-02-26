Сиротин (Новиков тож) Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротин (Новиков тож) Иван Васильев

Место рождения

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Новиков Василий Анисимов

Мать: Новикова Любовь Константинова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1894

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Новикова Анастасия Ипатова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1896

Жена: Новикова Ефросиния Нилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1897

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Новикова Ефросиния Нилова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1900

Сын: Новиков Пётр Иванов

Мать ребёнка: Новикова Ефросиния Нилова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1902

Сын: Сиротин (новиков Тож) Владимир Иванов

Мать ребёнка: Новикова Ефросиния Нилова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1909

Сын: Сиротин (новиков Тож) Иван с

Мать ребёнка: Новикова Ефросиния Нилова

д.Сиротина Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1912

Сын: Новиков Григорий Иванов

Мать ребёнка: Новикова Ефросиния Нилова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1915

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Новикова Ефросиния Нилова

Рождение ребёнка
1920

Сын: Новиков Николай Иванович

Мать ребёнка: Новикова Ефросиния Нилова

д.Сиротина Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Анастасия Ипатова

Смерть
Неизвестно
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