Новикова (Трегубова) Ефросиния Нилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Трегубова) Ефросиния Нилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Трегубов Нил Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1896

Муж: Сиротин (новиков Тож) Иван Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1897

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Сиротин (новиков Тож) Иван Васильев

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1900

Сын: Новиков Пётр Иванов

Отец ребёнка: Сиротин (новиков Тож) Иван Васильев

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1902

Сын: Сиротин (новиков Тож) Владимир Иванов

Отец ребёнка: Сиротин (новиков Тож) Иван Васильев

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1909

Сын: Сиротин (новиков Тож) Иван с

Отец ребёнка: Сиротин (новиков Тож) Иван Васильев

д.Сиротина Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1912

Сын: Новиков Григорий Иванов

Отец ребёнка: Сиротин (новиков Тож) Иван Васильев

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1915

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Сиротин (новиков Тож) Иван Васильев

Рождение ребёнка
1920

Сын: Новиков Николай Иванович

Отец ребёнка: Сиротин (новиков Тож) Иван Васильев

д.Сиротина Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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