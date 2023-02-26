Новикова (Трегубова) Ефросиния Нилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1877
Отец: Трегубов Нил Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1896
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1897
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Сиротин (новиков Тож) Иван Васильев
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1900
Сын: Новиков Пётр Иванов
Отец ребёнка: Сиротин (новиков Тож) Иван Васильев
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1902
Сын: Сиротин (новиков Тож) Владимир Иванов
Отец ребёнка: Сиротин (новиков Тож) Иван Васильев
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1909
Сын: Сиротин (новиков Тож) Иван с
Отец ребёнка: Сиротин (новиков Тож) Иван Васильев
д.Сиротина Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1912
Отец ребёнка: Сиротин (новиков Тож) Иван Васильев
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1915
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Сиротин (новиков Тож) Иван Васильев
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Сиротин (новиков Тож) Иван Васильев
д.Сиротина Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно