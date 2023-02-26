Клюева (Новикова-Сиротина) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева (Новикова-Сиротина) Анна Васильева

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Место рождения

д.Сиротина Пустошь Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.08.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1871

Отец: Новиков Василий Анисимов

Мать: Новикова Любовь Константинова

д.Сиротина Пустошь Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1893

Муж: Клюев Илларион (Иродионов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1894

Дочь: Надежда Илларионова

Отец ребёнка: Клюев Илларион (Иродионов)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.05.1897

Сын: Клюев Иван Илларионов

Отец ребёнка: Клюев Илларион (Иродионов)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.01.1910

Дочь: Синклитикия Илларионова

Отец ребёнка: Клюев Илларион (Иродионов)

Смерть
Неизвестно
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