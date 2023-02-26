Клюева (Новикова-Сиротина) Анна Васильева
Место рожденияд.Сиротина Пустошь Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.08.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1871
д.Сиротина Пустошь Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1893
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1894
Дочь: Надежда Илларионова
Отец ребёнка: Клюев Илларион (Иродионов)
Рождение ребёнка
25.05.1897
Отец ребёнка: Клюев Илларион (Иродионов)
Рождение ребёнка
?.01.1910
Дочь: Синклитикия Илларионова
Отец ребёнка: Клюев Илларион (Иродионов)
Смерть
Неизвестно