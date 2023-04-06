Клюев Илларион (Иродионов)
Место рождения
Дата рождения12.10.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1871
Отец: Клюев Иродион Мартинов
Мать: Клюева Ксения Иванова
Бракосочетание
31.10.1893
Жена: Клюева Анна Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1894
Дочь: Надежда Илларионова
Мать ребёнка: Клюева Анна Васильева
Рождение ребёнка
25.05.1897
Мать ребёнка: Клюева Анна Васильева
Рождение ребёнка
?.01.1910
Дочь: Синклитикия Илларионова
Мать ребёнка: Клюева Анна Васильева
Смерть
Неизвестно