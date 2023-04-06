Клюев Илларион (Иродионов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Илларион (Иродионов)

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.10.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1871

Отец: Клюев Иродион Мартинов

Мать: Клюева Ксения Иванова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.10.1893

Жена: Клюева Анна Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1894

Дочь: Надежда Илларионова

Мать ребёнка: Клюева Анна Васильева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.05.1897

Сын: Клюев Иван Илларионов

Мать ребёнка: Клюева Анна Васильева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.01.1910

Дочь: Синклитикия Илларионова

Мать ребёнка: Клюева Анна Васильева

Смерть
Неизвестно
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