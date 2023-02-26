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Новиков Алексей Васильев

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Место рождения

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.03.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1878

Отец: Новиков Василий Анисимов

Мать: Новикова Любовь Константинова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.02.1897

Жена: Новикова Ефимия (Евдокия) Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.03.1899

Сын: Новиков Василий Алексеев

Мать ребёнка: Новикова Ефимия (Евдокия) Герасимова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1901

Дочь: Параскева Алексеева

Мать ребёнка: Новикова Ефимия (Евдокия) Герасимова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1904

Сын: Новиков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Новикова Ефимия (Евдокия) Герасимова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1906

Дочь: Пелагея Алексеева

Мать ребёнка: Новикова Ефимия (Евдокия) Герасимова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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