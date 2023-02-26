Новиков Алексей Васильев
Место рожденияд.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.03.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.03.1878
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.02.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.03.1899
Мать ребёнка: Новикова Ефимия (Евдокия) Герасимова
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1901
Дочь: Параскева Алексеева
Мать ребёнка: Новикова Ефимия (Евдокия) Герасимова
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1904
Сын: Новиков Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Новикова Ефимия (Евдокия) Герасимова
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1906
Дочь: Пелагея Алексеева
Мать ребёнка: Новикова Ефимия (Евдокия) Герасимова
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно