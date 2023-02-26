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Новиков Алексей Алексеевич

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Место рождения

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.02.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1904

Отец: Новиков Алексей Васильев

Мать: Новикова Ефимия (Евдокия) Герасимова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1943
старшина медслужбы
Военная награда
19.04.1945
Орден Славы III степени
Военная награда
09.09.1945
Медаль «За отвагу»
Смерть
Неизвестно
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