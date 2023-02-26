Новиков Алексей Алексеевич
Место рожденияд.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.02.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1904
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1943
старшина медслужбы
Военная награда
19.04.1945
Орден Славы III степени
Военная награда
09.09.1945
Медаль «За отвагу»
Смерть
Неизвестно