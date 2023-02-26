Новиков Анисим Никитин
Место рожденияд.Сиротина Пустошь Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1802
Дата смерти17.01.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1837
Дочь: (Новикова) Параскева ст
Мать ребёнка: Новикова Наталия Васильева
Рождение ребёнка
01.01.1839
Мать ребёнка: Новикова Наталия Васильева
Рождение ребёнка
17.04.1842
Дочь: (Новикова) Александра Анисимова
Мать ребёнка: Новикова Наталия Васильева
Рождение ребёнка
20.10.1846
Дочь: (Новикова) Параскева Анисимова
Мать ребёнка: Новикова Наталия Васильева