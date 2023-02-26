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Новиков Анисим Никитин

Место рождения

д.Сиротина Пустошь Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1802

Дата смерти

17.01.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1837

Дочь: (Новикова) Параскева ст

Мать ребёнка: Новикова Наталия Васильева

Рождение ребёнка
01.01.1839

Сын: Новиков Василий Анисимов

Мать ребёнка: Новикова Наталия Васильева

Рождение ребёнка
17.04.1842

Дочь: (Новикова) Александра Анисимова

Мать ребёнка: Новикова Наталия Васильева

Рождение ребёнка
20.10.1846

Дочь: (Новикова) Параскева Анисимова

Мать ребёнка: Новикова Наталия Васильева

Смерть
17.01.1880

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