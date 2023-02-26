Новикова Наталия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1837
Дочь: (Новикова) Параскева ст
Отец ребёнка: Новиков Анисим Никитин
Рождение ребёнка
01.01.1839
Отец ребёнка: Новиков Анисим Никитин
Рождение ребёнка
17.04.1842
Дочь: (Новикова) Александра Анисимова
Отец ребёнка: Новиков Анисим Никитин
Рождение ребёнка
20.10.1846
Дочь: (Новикова) Параскева Анисимова
Отец ребёнка: Новиков Анисим Никитин
Смерть
Неизвестно