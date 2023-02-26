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Новикова Наталия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1837

Дочь: (Новикова) Параскева ст

Отец ребёнка: Новиков Анисим Никитин

Рождение ребёнка
01.01.1839

Сын: Новиков Василий Анисимов

Отец ребёнка: Новиков Анисим Никитин

Рождение ребёнка
17.04.1842

Дочь: (Новикова) Александра Анисимова

Отец ребёнка: Новиков Анисим Никитин

Рождение ребёнка
20.10.1846

Дочь: (Новикова) Параскева Анисимова

Отец ребёнка: Новиков Анисим Никитин

Смерть
Неизвестно

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