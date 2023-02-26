(Новикова) Александра Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новикова) Александра Анисимова

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Место рождения

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.04.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1842

Отец: Новиков Анисим Никитин

Мать: Новикова Наталия Васильева

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1861

Муж: Михаил Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1871

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Андреев

д.Сиротина Пустошь Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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