(Новикова) Александра Анисимова
Место рожденияд.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.04.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.04.1842
Отец: Новиков Анисим Никитин
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1861
Муж: Михаил Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1871
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Андреев
д.Сиротина Пустошь Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно