Михаил Андреев
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1861
Жена: Александра Анисимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1871
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Александра Анисимова
д.Сиротина Пустошь Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно