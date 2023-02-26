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Михаил Андреев

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1861

Жена: Александра Анисимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1871

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Александра Анисимова

д.Сиротина Пустошь Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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