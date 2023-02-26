Новикова Александра Феофанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1864
Дата смерти21.10.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1895
Дочь: (Новикова) Агрипина Васильева
Отец ребёнка: Новиков Василий Анисимов
Рождение ребёнка
25.06.1895
Дочь: (Новикова) Ефросиния Васильева
Отец ребёнка: Новиков Василий Анисимов
Смерть
21.10.1914
Причина смерти: от брюшного тифа