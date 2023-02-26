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Новикова Александра Феофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1864

Дата смерти

21.10.1914

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Василий Анисимов

Рождение ребёнка
24.06.1895

Дочь: (Новикова) Агрипина Васильева

Отец ребёнка: Новиков Василий Анисимов

Рождение ребёнка
25.06.1895

Дочь: (Новикова) Ефросиния Васильева

Отец ребёнка: Новиков Василий Анисимов

Смерть
21.10.1914
Причина смерти: от брюшного тифа

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