Новиков Фёдор Васильев
Место рожденияд.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1868
Дата смерти29.06.1893
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.06.1893
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Преображенском кладбище г.Поречья