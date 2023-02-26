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Новиков Фёдор Васильев

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Место рождения

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1868

Дата смерти

29.06.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Новиков Василий Анисимов

Мать: Новикова Любовь Константинова

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.06.1893
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Преображенском кладбище г.Поречья
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