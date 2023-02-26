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(Новикова) Татьяна Васильева

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Место рождения

д.Сиротина Пустошь Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.12.1875

Дата смерти

26.12.1884

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1875

Отец: Новиков Василий Анисимов

Мать: Новикова Любовь Константинова

д.Сиротина Пустошь Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.12.1884
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Преображенском кладбище г.Поречья
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