(Новикова) Татьяна Васильева
Место рожденияд.Сиротина Пустошь Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.12.1875
Дата смерти26.12.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1875
д.Сиротина Пустошь Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.12.1884
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Преображенском кладбище г.Поречья