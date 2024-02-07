Лобачёв Серафим Егорович (Георгиевич)
Место рожденияМосковская обл., г. Москва, Кировский р-н
Дата рождения04.06.1903
Дата смерти02.02.1983
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1903
Отец: Лобачёв Георгий Ефимович
Мать: Лобачёва Ирина Федоровна
Московская обл., г. Москва, Кировский р-н
Рождение ребёнка
27.05.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лобачёва Александра Николаевна
г. Алматы бывшая столица Республики Казахстан
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Соколова Татьяна Серафимовна
Мать ребёнка: Лобачёва Александра Николаевна
Башкирия
Рождение ребёнка
10.03.1935
Дочь: Смагина Ирина Серафимовна
Мать ребёнка: Лобачёва Александра Николаевна
Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.05.1937
Сын: Лобачёв Станислав Серафимович
Мать ребёнка: Лобачёва Александра Николаевна
Хабаровский край, поселок Мухен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лобачёва Александра Николаевна
г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобачёв Федор Серафимович
Мать ребёнка: Лобачёва Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1983
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кемеровская область, Тисульский район, поселок Полуторник