Лобачёв Серафим Егорович (Георгиевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачёв Серафим Егорович (Георгиевич)

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Место рождения

Московская обл., г. Москва, Кировский р-н

Дата рождения

04.06.1903

Дата смерти

02.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1903

Отец: Лобачёв Георгий Ефимович

Мать: Лобачёва Ирина Федоровна

Московская обл., г. Москва, Кировский р-н
Рождение ребёнка
27.05.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобачёва Александра Николаевна

г. Алматы бывшая столица Республики Казахстан
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Соколова Татьяна Серафимовна

Мать ребёнка: Лобачёва Александра Николаевна

Башкирия
Рождение ребёнка
10.03.1935

Дочь: Смагина Ирина Серафимовна

Мать ребёнка: Лобачёва Александра Николаевна

Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.05.1937

Сын: Лобачёв Станислав Серафимович

Мать ребёнка: Лобачёва Александра Николаевна

Хабаровский край, поселок Мухен
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобачёв Юрий Серафимович

Мать ребёнка: Лобачёва Александра Николаевна

г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобачёв Федор Серафимович

Мать ребёнка: Лобачёва Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобачёва Александра Николаевна

Смерть
02.02.1983
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кемеровская область, Тисульский район, поселок Полуторник
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