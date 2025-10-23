Лобачев Юрий Серафимович 27.05.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лобачев Юрий Серафимович

Автор
АС
Стрежбецкая - Смагина А.

мужской, родился 27.05.1929, г. Алматы бывшая столица Республики Казахстан

умер 20.01.2025

Отец
Лобачев Серафим Егорович (Георгиевич)04.06.1903 г.р.
Мать
Лобачева (Калугина) Александра Николаевна25.03.1899 г.р.
Супруги
Лобачева (Похваленская) Вера Владимировна07.01.1931 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1929

Отец: Лобачев Серафим Егорович (Георгиевич)

Мать: Лобачева (Калугина) Александра Николаевна

г. Алматы бывшая столица Республики Казахстан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобачева (Похваленская) Вера Владимировна

Рождение ребёнка
18.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобачева (Похваленская) Вера Владимировна

г. Алматы бывшая столица Республики Казахстан

Рождение ребёнка
29.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобачева (Похваленская) Вера Владимировна

г. Алматы бывшая столица Республики Казахстан

Смерть
20.01.2025

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