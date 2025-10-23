Лобачев Юрий Серафимович
мужской, родился 27.05.1929, г. Алматы бывшая столица Республики Казахстан
умер 20.01.2025
ОтецЛобачев Серафим Егорович (Георгиевич)04.06.1903 г.р.
МатьЛобачева (Калугина) Александра Николаевна25.03.1899 г.р.
Супруги
Лобачева (Похваленская) Вера Владимировна07.01.1931 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1929
г. Алматы бывшая столица Республики Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лобачева (Похваленская) Вера Владимировна
г. Алматы бывшая столица Республики Казахстан
Рождение ребёнка
29.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лобачева (Похваленская) Вера Владимировна
г. Алматы бывшая столица Республики Казахстан
Смерть
20.01.2025