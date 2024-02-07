Соколова (Лобачёва) Татьяна Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Лобачёва) Татьяна Серафимовна

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Место рождения

Башкирия

Дата рождения

1930

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Лобачёв Серафим Егорович (Георгиевич)

Мать: Лобачёва Александра Николаевна

Башкирия
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярский край, г. Шарыпово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2010
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