Смагина (Лобачёва) Ирина Серафимовна
Место рожденияНовосибирская область
Дата рождения10.03.1935
Дата смерти07.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1935
Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.06.1961
Дочь: Пономарева Елена Ярославовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смагин Петр Иванович
Кемеровская область, Тисульский район, поселок Берикуль
Рождение ребёнка
14.11.1970
Сын: Смагин Юрий Петрович
Отец ребёнка: Смагин Петр Иванович
Кемеровская область, Тисульский район, поселок Полуторник
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
07.10.2018
Красноярский край, Шарыповский район, город Шарыпово
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кемеровская область, Тисульский район, поселок Полуторник (в п.Урюпинск)