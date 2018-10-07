Смагина (Лобачёва) Ирина Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смагина (Лобачёва) Ирина Серафимовна

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Место рождения

Новосибирская область

Дата рождения

10.03.1935

Дата смерти

07.10.2018

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

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Дети

1961 г.р.
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1970 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1935

Отец: Лобачёв Серафим Егорович (Георгиевич)

Мать: Лобачёва Александра Николаевна

Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.06.1961

Дочь: Пономарева Елена Ярославовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смагин Петр Иванович

Кемеровская область, Тисульский район, поселок Берикуль
Рождение ребёнка
14.11.1970

Сын: Смагин Юрий Петрович

Отец ребёнка: Смагин Петр Иванович

Кемеровская область, Тисульский район, поселок Полуторник
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
07.10.2018
Красноярский край, Шарыповский район, город Шарыпово
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кемеровская область, Тисульский район, поселок Полуторник (в п.Урюпинск)
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