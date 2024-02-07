Лобачёва (Калугина) Александра Николаевна
Место рожденияг. Подольск, Московская область
Дата рождения07.04.1899
Дата смерти06.03.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1899
г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
27.05.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лобачёв Серафим Егорович (Георгиевич)
г. Алматы бывшая столица Республики Казахстан
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Соколова Татьяна Серафимовна
Отец ребёнка: Лобачёв Серафим Егорович (Георгиевич)
Башкирия
Рождение ребёнка
10.03.1935
Дочь: Смагина Ирина Серафимовна
Отец ребёнка: Лобачёв Серафим Егорович (Георгиевич)
Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.05.1937
Сын: Лобачёв Станислав Серафимович
Отец ребёнка: Лобачёв Серафим Егорович (Георгиевич)
Хабаровский край, поселок Мухен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лобачёв Серафим Егорович (Георгиевич)
г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобачёв Федор Серафимович
Отец ребёнка: Лобачёв Серафим Егорович (Георгиевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1986
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кемеровская область, Тисульский район, поселок Полуторник