Лобачёва (Калугина) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачёва (Калугина) Александра Николаевна

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Место рождения

г. Подольск, Московская область

Дата рождения

07.04.1899

Дата смерти

06.03.1986

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1899

Отец: Калугин Николай Васильевич

Мать: Калугина Анна Константиновна

г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
27.05.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобачёв Серафим Егорович (Георгиевич)

г. Алматы бывшая столица Республики Казахстан
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Соколова Татьяна Серафимовна

Отец ребёнка: Лобачёв Серафим Егорович (Георгиевич)

Башкирия
Рождение ребёнка
10.03.1935

Дочь: Смагина Ирина Серафимовна

Отец ребёнка: Лобачёв Серафим Егорович (Георгиевич)

Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.05.1937

Сын: Лобачёв Станислав Серафимович

Отец ребёнка: Лобачёв Серафим Егорович (Георгиевич)

Хабаровский край, поселок Мухен
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобачёв Юрий Серафимович

Отец ребёнка: Лобачёв Серафим Егорович (Георгиевич)

г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобачёв Федор Серафимович

Отец ребёнка: Лобачёв Серафим Егорович (Георгиевич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобачёв Серафим Егорович (Георгиевич)

Смерть
06.03.1986
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кемеровская область, Тисульский район, поселок Полуторник
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