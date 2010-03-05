Смагин Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмагин Петр Иванович

Смагин Петр Иванович

avatar

Место рождения

Кемеровская область, Тисульский район, поселок Московка

Дата рождения

26.09.1937

Дата смерти

05.03.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1970 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1937

Отец: Смагин Иван Зхарович

Мать: Смагина Ульяна Егоровна

Кемеровская область, Тисульский район, поселок Московка
Рождение ребёнка
31.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смагина Ирина Серафимовна

Кемеровская область, Тисульский район, поселок Берикуль
Рождение ребёнка
14.11.1970

Сын: Смагин Юрий Петрович

Мать ребёнка: Смагина Ирина Серафимовна

Кемеровская область, Тисульский район, поселок Полуторник
Смерть
05.03.2010
Красноярский край, Шарыповский район, село Родники
Причина смерти: Камни в желчном пузыре, плохо сделали операцию
Похороны
Неизвестно
Красноярский край, Шарыповский район, село Родники
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close