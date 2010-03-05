Смагин Петр Иванович
Место рожденияКемеровская область, Тисульский район, поселок Московка
Дата рождения26.09.1937
Дата смерти05.03.2010
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1937
Отец: Смагин Иван Зхарович
Мать: Смагина Ульяна Егоровна
Кемеровская область, Тисульский район, поселок Московка
Рождение ребёнка
31.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смагина Ирина Серафимовна
Кемеровская область, Тисульский район, поселок Берикуль
Рождение ребёнка
14.11.1970
Сын: Смагин Юрий Петрович
Мать ребёнка: Смагина Ирина Серафимовна
Кемеровская область, Тисульский район, поселок Полуторник
Смерть
05.03.2010
Красноярский край, Шарыповский район, село Родники
Причина смерти: Камни в желчном пузыре, плохо сделали операцию
Похороны
Неизвестно
Красноярский край, Шарыповский район, село Родники