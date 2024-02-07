Смагина Ульяна Егоровна
Место рожденияОрел
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егор
Орел
Рождение ребёнка
26.09.1937
Сын: Смагин Петр Иванович
Отец ребёнка: Смагин Иван Зхарович
Кемеровская область, Тисульский район, поселок Московка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Смагин Иван Зхарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смагин Иван Зхарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смагин Иван Зхарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смагин Иван Зхарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Смагин Иван Зхарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нюра Ивановна
Отец ребёнка: Смагин Иван Зхарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лина Ивановна
Отец ребёнка: Смагин Иван Зхарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Смагин Иван Зхарович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смагин Иван Зхарович
Развод
Неизвестно
Муж: Смагин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария (Маруся)
Отец ребёнка: Смагин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смагин Василий
Отец ребёнка: Смагин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смагин Леонид
Отец ребёнка: Смагин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смагин ?
Смерть
Неизвестно