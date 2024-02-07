Смагина Ульяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмагина Ульяна Егоровна

Смагина Ульяна Егоровна

Место рождения

Орел

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор

Мать: не указана

Орел
Рождение ребёнка
26.09.1937

Сын: Смагин Петр Иванович

Отец ребёнка: Смагин Иван Зхарович

Кемеровская область, Тисульский район, поселок Московка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Смагин Иван Зхарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смагин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Смагин Иван Зхарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смагин Леонид Иванович

Отец ребёнка: Смагин Иван Зхарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смагин Василий Иванович

Отец ребёнка: Смагин Иван Зхарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Смагин Иван Зхарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нюра Ивановна

Отец ребёнка: Смагин Иван Зхарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лина Ивановна

Отец ребёнка: Смагин Иван Зхарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Смагин Иван Зхарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смагин Иван Зхарович

Развод
Неизвестно

Муж: Смагин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария (Маруся)

Отец ребёнка: Смагин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смагин Василий

Отец ребёнка: Смагин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смагин Леонид

Отец ребёнка: Смагин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смагин ?

Смерть
Неизвестно
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