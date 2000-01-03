Пономарева (Беспоясова) Елена Ярославовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1961
Дата смерти03.01.2000
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1961
Отец: скрыто настройками приватности
Смерть
03.01.2000
Красноярский Край, Шарыповский район, поселок Инголь
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Красноярский Край, Шарыповский район, поселок Инголь