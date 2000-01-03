Пономарева (Беспоясова) Елена Ярославовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Беспоясова) Елена Ярославовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1961

Дата смерти

03.01.2000

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1961

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Смагина Ирина Серафимовна

Смерть
03.01.2000
Красноярский Край, Шарыповский район, поселок Инголь
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Красноярский Край, Шарыповский район, поселок Инголь
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