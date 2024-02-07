Лобачёва (Моисеева) Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачёва (Моисеева) Ирина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисеев Федор Моисеевич

Мать: Марина Герасимовна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Лобачёв Георгий Ефимович

Рождение ребёнка
09.05.1891

Сын: Лобачёв Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Лобачёв Георгий Ефимович

г. Москва
Рождение ребёнка
1896

Сын: Лобачёв Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Лобачёв Георгий Ефимович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Лобачёв Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Лобачёв Георгий Ефимович

Башкирия
Рождение ребёнка
1902

Сын: Лобачёв Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Лобачёв Георгий Ефимович

Рождение ребёнка
04.06.1903

Сын: Лобачёв Серафим Егорович (Георгиевич)

Отец ребёнка: Лобачёв Георгий Ефимович

Московская обл., г. Москва, Кировский р-н
Смерть
Неизвестно
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