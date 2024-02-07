Лобачёва (Моисеева) Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моисеев Федор Моисеевич
Мать: Марина Герасимовна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Лобачёв Георгий Ефимович
Рождение ребёнка
09.05.1891
Сын: Лобачёв Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Лобачёв Георгий Ефимович
г. Москва
Рождение ребёнка
1896
Сын: Лобачёв Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Лобачёв Георгий Ефимович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Лобачёв Сергей Георгиевич
Отец ребёнка: Лобачёв Георгий Ефимович
Башкирия
Рождение ребёнка
1902
Сын: Лобачёв Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Лобачёв Георгий Ефимович
Рождение ребёнка
04.06.1903
Сын: Лобачёв Серафим Егорович (Георгиевич)
Отец ребёнка: Лобачёв Георгий Ефимович
Московская обл., г. Москва, Кировский р-н
Смерть
Неизвестно