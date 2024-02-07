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Лобачёв Георгий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобачёв Ефим Григорьевич

Мать: Лобачёва Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Лобачёва Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
09.05.1891

Сын: Лобачёв Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Лобачёва Ирина Федоровна

г. Москва
Рождение ребёнка
1896

Сын: Лобачёв Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Лобачёва Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Лобачёв Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Лобачёва Ирина Федоровна

Башкирия
Рождение ребёнка
1902

Сын: Лобачёв Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Лобачёва Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
04.06.1903

Сын: Лобачёв Серафим Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: Лобачёва Ирина Федоровна

Московская обл., г. Москва, Кировский р-н
Смерть
1913
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