Лобачёв Георгий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1913
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Лобачёва Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
09.05.1891
Сын: Лобачёв Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Лобачёва Ирина Федоровна
г. Москва
Рождение ребёнка
1896
Сын: Лобачёв Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Лобачёва Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Лобачёв Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Лобачёва Ирина Федоровна
Башкирия
Рождение ребёнка
1902
Сын: Лобачёв Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Лобачёва Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
04.06.1903
Сын: Лобачёв Серафим Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: Лобачёва Ирина Федоровна
Московская обл., г. Москва, Кировский р-н
Смерть
1913