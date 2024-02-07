Лобачёв Станислав Серафимович
Место рожденияХабаровский край, поселок Мухен
Дата рождения20.05.1937
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1937
Хабаровский край, поселок Мухен
Рождение ребёнка
25.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кемеровская область, Таштагол
Рождение ребёнка
17.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кемеровская область, Таштагол
Рождение ребёнка
04.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Хабаровский край, поселок Мухен
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1991