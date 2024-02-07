Лобачёв Станислав Серафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачёв Станислав Серафимович

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Место рождения

Хабаровский край, поселок Мухен

Дата рождения

20.05.1937

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1937

Отец: Лобачёв Серафим Егорович (Георгиевич)

Мать: Лобачёва Александра Николаевна

Хабаровский край, поселок Мухен
Рождение ребёнка
25.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кемеровская область, Таштагол
Рождение ребёнка
17.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кемеровская область, Таштагол
Рождение ребёнка
04.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Хабаровский край, поселок Мухен
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1991
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