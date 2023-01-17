Ржаницын Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения24.10.1876 ст.
Дата смерти09.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1876 ст.
Сын священника Введенской Халезской церкви Никольского уезда.
Образование
18.06.1898 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию.
Работа или профессия
28.06.1899 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Определен и рукоположен во диакона Устюжского Успенского собора.
Работа или профессия
06.08.1899 ст.
Определен и рукоположен во священника к Троицкой Старо-Куножской церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
Около 1900
Жена: Ржаницына Анна Ильинична
Рождение ребёнка
26.08.1901 ст.
Дочь: Ржаницына Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Ржаницына Анна Ильинична
Рождение ребёнка
28.02.1903 ст.
Дочь: Ржаницына Агния Алексеевна
Мать ребёнка: Ржаницына Анна Ильинична
Рождение ребёнка
26.07.1907 ст.
Сын: Ржаницын Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Ржаницына Анна Ильинична
Рождение ребёнка
10.11.1910 ст.
Сын: Ржаницын Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Ржаницына Анна Ильинична
Работа или профессия
28.05.1911 ст.
Перемещен к Введенской Халезской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
С 1911 по 1930
Священник Введенской Халезской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.
Сын: Ржаницын Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Ржаницына Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ржаницын Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Ржаницына Анна Ильинична
Рождение ребёнка
18.07.1919
Сын: Ржаницын Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Ржаницына Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1922
Сын: Ржаницын Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Ржаницына Анна Ильинична
Смерть
09.12.1937
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Расстрелян в Минусинской тюрьме.
Реабилитация осужденного
16.04.1957