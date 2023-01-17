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Ржаницын Алексей Александрович

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Место рождения

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.10.1876 ст.

Дата смерти

09.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1876 ст.

Отец: Ржаницын Александр Асигкритович

Мать: Ржаницына Елизавета Алексеевна

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Введенской Халезской церкви Никольского уезда.
Образование
18.06.1898 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию.
Работа или профессия
28.06.1899 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Определен и рукоположен во диакона Устюжского Успенского собора.
Работа или профессия
06.08.1899 ст.
Фетинино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Определен и рукоположен во священника к Троицкой Старо-Куножской церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
Около 1900

Жена: Ржаницына Анна Ильинична

Рождение ребёнка
26.08.1901 ст.

Дочь: Ржаницына Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Ржаницына Анна Ильинична

Фетинино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.02.1903 ст.

Дочь: Ржаницына Агния Алексеевна

Мать ребёнка: Ржаницына Анна Ильинична

Фетинино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.07.1907 ст.

Сын: Ржаницын Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Ржаницына Анна Ильинична

Фетинино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1910 ст.

Сын: Ржаницын Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Ржаницына Анна Ильинична

Фетинино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
28.05.1911 ст.
Лоха, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен к Введенской Халезской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
С 1911 по 1930
Лоха, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Священник Введенской Халезской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.

Сын: Ржаницын Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Ржаницына Анна Ильинична

Лоха, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Ржаницын Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Ржаницына Анна Ильинична

Лоха, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.07.1919

Сын: Ржаницын Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Ржаницына Анна Ильинична

Лоха, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Ржаницын Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Ржаницына Анна Ильинична

Лоха, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
09.12.1937
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Расстрелян в Минусинской тюрьме.
Реабилитация осужденного
16.04.1957
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