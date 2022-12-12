Ржаницын Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения10.11.1910 ст.
Дата смерти10.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1910 ст.
Бракосочетание
1934
Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Военная служба
С 1941 по 10.07.1943
Ташкентское военное училище. Лейтенант - 549 стрелковый полк 127 стрелковой дивизии, командир пулеметной роты. Старший лейтенант - заместитель командира батальона. Участвовал в боях под Сталинградом.
Смерть
10.07.1943
Русское, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область
Погиб в бою.