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Ржаницын Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Фетинино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.11.1910 ст.

Дата смерти

10.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1910 ст.

Отец: Ржаницын Алексей Александрович

Мать: Ржаницына Анна Ильинична

Фетинино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1934

Жена: Ржаницына Надежда Ильинична

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Военная служба
С 1941 по 10.07.1943
Ташкентское военное училище. Лейтенант - 549 стрелковый полк 127 стрелковой дивизии, командир пулеметной роты. Старший лейтенант - заместитель командира батальона. Участвовал в боях под Сталинградом.
Смерть
10.07.1943
Русское, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область
Погиб в бою.
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