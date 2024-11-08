деревня Фетинино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Фетинино

Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе помещика Воробьева на неплатеж временнообязанными крестьянами д. Фетинино Фетининской вол. Тотемского уезда оброчной недоимки. 1865–1867 гг. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Старокуножской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9887Троицкий-Старокуножский, пог.при колодце.102½112½268Церковь православная 1.
9889Фетиньино, д. вл.при колодцах.104114167894

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Фетиньинская волость
1434. Фетиньина (Троицко Село), деревня бывшая владельческая, при речке Фетиньинке, дворов 27, жителей 173, лавка. з. ст. В ¼ версты — Старо-Куножский Троицкий погост, во Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Фетиньинская волость
107ФетиньиноФетиньинское.Троицкийбывшие помещичьи9549130144

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Юркинская волость
Фетиньино167532деревняРусские60148171319

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Леденгский район, Фетиньинский сельсовет
Старо-Куножский 3827погостЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 71 км. Летнее: —.Зимнее: 327 км. Летнее: —.33
Фетиньино (сс.,шк. I ст.) 3828деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 70 км. Летнее: —.Зимнее: 326 км. Летнее: —.6760

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабушкинский район
241903Фетининодеревня59°23'с.ш.43°47'в.д.O-38-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабушкинский муниципальный район, Миньковское сельское поселение
19608444183д Фетининодеревня

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