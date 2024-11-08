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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе помещика Воробьева на неплатеж временнообязанными крестьянами д. Фетинино Фетининской вол. Тотемского уезда оброчной недоимки. 1865–1867 гг. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Старокуножской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9887Троицкий-Старокуножский, пог.при колодце.102½112½268Церковь православная 1.
9889Фетиньино, д. вл.при колодцах.104114167894
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1434. Фетиньина (Троицко Село), деревня бывшая владельческая, при речке Фетиньинке, дворов 27, жителей 173, лавка. з. ст. В ¼ версты — Старо-Куножский Троицкий погост, во Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
107ФетиньиноФетиньинское.Троицкийбывшие помещичьи9549130144
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Фетиньино167532деревняРусские60148171319
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Старо-Куножский 3827погостЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 71 км. Летнее: —.Зимнее: 327 км. Летнее: —.33
Фетиньино (сс.,шк. I ст.) 3828деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 70 км. Летнее: —.Зимнее: 326 км. Летнее: —.6760
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
241903Фетининодеревня59°23'с.ш.43°47'в.д.O-38-016
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608444183д Фетининодеревня