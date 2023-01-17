Ржаницына (Быстрова) Анна Ильинична
Место рождения
Дата рождения02.05.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1881 ст.
Дочь священника Ильи Иоанновича Быстрова.
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
26.08.1901 ст.
Дочь: Ржаницына Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Ржаницын Алексей Александрович
Рождение ребёнка
28.02.1903 ст.
Дочь: Ржаницына Агния Алексеевна
Отец ребёнка: Ржаницын Алексей Александрович
Рождение ребёнка
26.07.1907 ст.
Сын: Ржаницын Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Ржаницын Алексей Александрович
Рождение ребёнка
10.11.1910 ст.
Сын: Ржаницын Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Ржаницын Алексей Александрович
Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.
Сын: Ржаницын Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Ржаницын Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ржаницын Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Ржаницын Алексей Александрович
Рождение ребёнка
18.07.1919
Сын: Ржаницын Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Ржаницын Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Ржаницын Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Ржаницын Алексей Александрович
Смерть
Неизвестно