Ржаницына (Быстрова) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРжаницына (Быстрова) Анна Ильинична

Ржаницына (Быстрова) Анна Ильинична

avatar

Место рождения

Верхняя Тойма, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

02.05.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1881 ст.

Отец: Быстров Илья Иванович

Мать: Быстрова Евгения Александровна

Верхняя Тойма, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Дочь священника Ильи Иоанновича Быстрова.
Бракосочетание
Около 1900

Муж: Ржаницын Алексей Александрович

Рождение ребёнка
26.08.1901 ст.

Дочь: Ржаницына Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Ржаницын Алексей Александрович

Фетинино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.02.1903 ст.

Дочь: Ржаницына Агния Алексеевна

Отец ребёнка: Ржаницын Алексей Александрович

Фетинино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.07.1907 ст.

Сын: Ржаницын Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Ржаницын Алексей Александрович

Фетинино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1910 ст.

Сын: Ржаницын Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Ржаницын Алексей Александрович

Фетинино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.

Сын: Ржаницын Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Ржаницын Алексей Александрович

Лоха, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Ржаницын Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Ржаницын Алексей Александрович

Лоха, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.07.1919

Сын: Ржаницын Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Ржаницын Алексей Александрович

Лоха, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Ржаницын Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Ржаницын Алексей Александрович

Лоха, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close